Жителям Москвы предрекли ливни и похолодание на выходных

Ливни в предстоящую субботу, 8 июля, предрек жителям Москвы в разговоре с «Известиями» руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. По его словам, к этому времени пришедшая в столицу жара спадет и воздух в городе прогреется максимум до 23 градусов.

Воскресенье, 9 июля, будет облачным с прояснениями, продолжил метеоролог. Утром воздух прогреется до 21 градуса, а днем температура поднимется до 23 градусов. Уже к вечеру в Москве ожидается прохладная погода — максимум до 19 градусов, уточнил Ганьшин.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары 31 градус в четверг, 6 июля.