«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве из-за жаркой погоды объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра.

Период предупреждения — с 12:00 до 16:00 четверга, 6 июля. В эти часы ожидается повышение температуры до 30-31 градуса тепла.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что четверг станет самым жарким днем текущей недели. Аналогичная погода ожидается и в пятницу. Прохлада придет в город только на выходных, отметил синоптик.