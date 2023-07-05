16:59, 05 июля 2023
1 мин.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары.
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»
В Москве из-за жаркой погоды объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра.
Период предупреждения — с 12:00 до 16:00 четверга, 6 июля. В эти часы ожидается повышение температуры до 30-31 градуса тепла.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что четверг станет самым жарким днем текущей недели. Аналогичная погода ожидается и в пятницу. Прохлада придет в город только на выходных, отметил синоптик.