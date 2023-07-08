09:24, 08 июля 2023
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Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами
Синоптик Леус предупредил жителей Подмосковья о ливнях с грозами 8 июля.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
О ливнях с грозами жителей Подмосковья предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик уточнил, что непогоду сформирует уходящий на северо-восток циклон.
Специалист рассказал, что обильные осадки ожидаются преимущественно на юге и востоке Московской области, температура воздуха при этом будет 20-25 градусов тепла. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду.
В столице на выходных прогнозируется 22-25 градусов тепла. Ожидается облачность и кратковременные дожди, уточнил метеоролог.
Ранее «желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 8 июля из-за грозы.