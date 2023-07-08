Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами

О ливнях с грозами жителей Подмосковья предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик уточнил, что непогоду сформирует уходящий на северо-восток циклон.

Специалист рассказал, что обильные осадки ожидаются преимущественно на юге и востоке Московской области, температура воздуха при этом будет 20-25 градусов тепла. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду.

В столице на выходных прогнозируется 22-25 градусов тепла. Ожидается облачность и кратковременные дожди, уточнил метеоролог.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 8 июля из-за грозы.