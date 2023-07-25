Москвичей предупредили о ливнях с грозами

О ливнях с грозами в среду, 26 июля, предупредил в своем Telegram-канале москвичей ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, во вторник, 25 июля, в столицу прейдет теплый атмосферный фронт, за которым последует облачность и кратковременные дожди. Ближе к вечеру возможны грозы. Температура воздуха в городе составит 23-25 градусов тепла.

В среду, по прогнозам метеоролог, в городе ожидаются ливневые дожди с грозами. При этом температура воздуха не изменится.

Ранее МЧС экстренно предупредило москвичей о непогоде.