МЧС экстренно предупредило москвичей о непогоде

О грозе с ливнем, тумане и сильном ветре предупредило жителей столицы ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, до 10.00 вторника, 25 июля, в столице «ожидается гроза, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду, в отдельных районах туман, с ухудшением видимости 200-500 метров».

МЧС рекомендует соблюдать осторожность на дорогах, не парковать машины вблизи деревьев и не укрываться от дождя под ними, избегать шатких конструкций.

Ранее москвичам назвали дату возвращения летней погоды.