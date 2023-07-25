07:52, 25 июля 2023
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МЧС экстренно предупредило москвичей о непогоде
МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе с ливнем, тумане и сильном ветре.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
О грозе с ливнем, тумане и сильном ветре предупредило жителей столицы ГУ МЧС России по Москве.
По данным ведомства, до 10.00 вторника, 25 июля, в столице «ожидается гроза, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду, в отдельных районах туман, с ухудшением видимости 200-500 метров».
МЧС рекомендует соблюдать осторожность на дорогах, не парковать машины вблизи деревьев и не укрываться от дождя под ними, избегать шатких конструкций.
Ранее москвичам назвали дату возвращения летней погоды.