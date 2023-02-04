Лобовое столкновение двух автомобилей привело к смерти людей в Подмосковье

На одной из подмосковных трасс произошло лобовое столкновение двух автомобилей, которое привело к смерти людей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник.

«Двое мужчин погибли в ДТП на 7-м километре Володарского шоссе в районе деревни Нижнее Мячково в Подмосковье», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, столкновение произошло между грузовой «Газелью» и автомобилем марки Nissan. Сообщается, что два человека в результате аварии также получили травмы.

Ранее в Подмосковье произошло столкновение такси и электрички. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.