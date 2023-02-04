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17:30, 04 февраля 2023
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Лобовое столкновение двух автомобилей привело к смерти людей в Подмосковье

Лобовое столкновение двух автомобилей привело к смерти людей в Подмосковье
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На одной из подмосковных трасс произошло лобовое столкновение двух автомобилей, которое привело к смерти людей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник.

«Двое мужчин погибли в ДТП на 7-м километре Володарского шоссе в районе деревни Нижнее Мячково в Подмосковье», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, столкновение произошло между грузовой «Газелью» и автомобилем марки Nissan. Сообщается, что два человека в результате аварии также получили травмы.

Ранее в Подмосковье произошло столкновение такси и электрички. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

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