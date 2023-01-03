В Подмосковье из-за столкновения такси и электрички погибли два человека

В Подмосковье произошло столкновение такси и электрички. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось, говорится в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Сегодня рано утром, 3 января 2023 года, водитель такси нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд в районе 35 км перегона ст. Детская-Ивантеевка перед приближающимся поездом сообщением Москва-Фрязино», — говорится в пресс-релизе и отмечается, что в ведомстве проводится проверка. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате происшествия два человека погибли.

По данным Дептранса https://t.me/DtOperativno/11136, на время работы специалистов на Ярославском направлении запущены компенсационные автобусы по маршрутам «Фрязино – Воронок» и «Детская – Зеленый Бор».

Ранее экстренное торможение электрички перед застрявшим КамАЗом попало на видео. Уточняется, что инцидент произошел в подмосковном городе Дмитрове.