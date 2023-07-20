Топ-менеджер «Ростелекома» погиб в ДТП на Рублевке в Москве

Топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, директор направления компании по внутреннему контролю насмерть разбился на байке.

Авария произошла на 17-м километре шоссе. Мотоцикл Калинина марки Ducati столкнулся с автобусом, следовавшем в деревню Борки. Пострадавшего госпитализировали со множественными переломами, он умер в больнице.

Ранее сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в ДТП вместе с семьей. Водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил машину, где находились Левин, его жена и брат с 13-летним сыном