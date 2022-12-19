Магазины популярной парфюмерно-косметической сети вновь переименуют в России

Российскому менеджменту популярной французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane вновь предстоит сменить название магазинов в РФ. По данным «Коммерсанта», это было требованием головной компании.

Издание напомнило, что летом 2022 года вывески магазинов с L’Occitane в стране сменили на «Л’Окситан», однако теперь компания зарегистрировала новый бренд — SoBeautiful.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Коммерсанту», что головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. В связи с этим было принято решение найти другое название, которое не вызывало бы ассоциации с предыдущим. Эксперты предполагают, что переименование торговых точек может привести к потере 15 процентов лояльных покупателей.

Ранее 8 июня известный бренд французской косметики L’Occitane вернулся в Россию, изменив название на «Л’Окситан».