Опубликован новый возможный логотип будущего Rostic’s

Компания KFC в России направила заявки в Роспатент на регистрацию нового названия Rostic’s и логотипа с изображением курицы. Об этом «Мосленте» сообщили в Роспатенте.

«Да, заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы. После прохождения формальной экспертизы заявки перейдут на стадию экспертизы по существу, где заявленные на регистрацию обозначения проверятся на соответствие требованиям законодательства. Решение о предоставлении правовой охраны этим обозначениям будут приняты по результатам экспертизы», — сообщили в пресс-службе.

Изображение нового возможного логотипа будущего Rostic’s опубликовали в Telegram-канале «Секрет фирмы». На нем присутствуют стилизованное изображение курицы и красные полосы по бокам.

Администраторы канала устроили опроса на тему: «Какой логотип круче?» На момент публикации материала лидирует ответ «Старый Ростикс — легенда», набравший 51 процент голосов.

Ранее стало известно, что новый владелец российского бизнеса обязан постепенно ребрендировать одну тысячу заведений KFC в России в Rostic’s.