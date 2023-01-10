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15:44, 10 января 2023
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Названы локации пунктов обогрева для бездомных в Москве

Названы локации пунктов обогрева для бездомных в Москве
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Локации мобильных пунктов обогрева для бездомных граждан назвала на официальном сайте мэра Москвы заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

«Пять теплых автобусов дежурят у Площади трех вокзалов, а также возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Кроме того, организовано пять стационарных пунктов обогрева: два — в центре соцадаптации на Иловайской улице, еще три — в отделениях "Дмитровское", "Востряково", "Косино-Ухтомское". Все они работают круглосуточно», — сказала Шалыгина.

По ее словам, зимние месяцы очень опасны для бездомных людей, а с приходом январских морозов риски травм, переохлаждений и обморожений увеличиваются многократно. Чтобы люди могли согреться и выпить горячего чая, столичный Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки каждый год с ноября по март разворачивает мобильные пункты обогрева.

Ранее сообщалось о том, как благотворительный спецпроект «Поделись теплом» помогает бездомным животным.

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