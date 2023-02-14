Перечислены популярные у вступающих в брак москвичей локации в городе
Популярные у брачующихся москвичей локации в городе перечислил в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". На выбор доступно уже более 30 площадок — в 1,5 раза больше, чем на старте проекта. Популярность выездной регистрации в 2022 году выросла на 40 процентов. В топе самых популярных: небоскребы "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова», — написал градоначальник.
поженятся в Москве 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, в необычных локациях узаконят свои отношения более 400 пар, отметил Собянин. Например, на катке ВДНХ поженятся две пары.
Ранее сообщалось, что москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, где поженились более восьми тысяч пар.