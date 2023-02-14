Город
21:12, 14 февраля 2023
1 мин.

Перечислены популярные у вступающих в брак москвичей локации в городе

Перечислены популярные у вступающих в брак москвичей локации в городе
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Популярные у брачующихся москвичей локации в городе перечислил в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". На выбор доступно уже более 30 площадок — в 1,5 раза больше, чем на старте проекта. Популярность выездной регистрации в 2022 году выросла на 40 процентов. В топе самых популярных: небоскребы "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова», — написал градоначальник.

400
пар

поженятся в Москве 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, в необычных локациях узаконят свои отношения более 400 пар, отметил Собянин. Например, на катке ВДНХ поженятся две пары.

Ранее сообщалось, что москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, где поженились более восьми тысяч пар.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.