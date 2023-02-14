Перечислены популярные у вступающих в брак москвичей локации в городе

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, в необычных локациях узаконят свои отношения более 400 пар, отметил Собянин. Например, на катке ВДНХ поженятся две пары.

Ранее сообщалось, что москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС, где поженились более восьми тысяч пар.