14:33, 23 июля 2023
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У самолета лопнуло колесо при посадке в столичном аэропорту
У самолета лопнуло колесо при посадке в аэропорту Шереметьево.
Фото: Telegram-канал «112»
У самолета лопнуло колесо при посадке в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, авиалайнер следовал по маршруту Бишкек — Москва. Сообщается, что никто из пассажиров, находившихся в салоне воздушного судна, не пострадал.
Ранее пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе.