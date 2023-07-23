У самолета лопнуло колесо при посадке в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, авиалайнер следовал по маршруту Бишкек — Москва. Сообщается, что никто из пассажиров, находившихся в салоне воздушного судна, не пострадал.

Ранее пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета в воздухе.