Лось вышел к автомобилистам в Москве и попал на видео

На видео запечатлено, как лось вышел из леса на обочину оживленной трассы. На проезжающие мимо машины он реагировал без паники, спокойно. Источник уточнил, что ролик был снят на Щелковском шоссе.

Под видео пользователи сети оставили несколько сотен лайков и удивленных смайлов.

Ранее на видео попало семейство лосей в подмосковной Балашихе, вышедшее на трассу. Диких животных заметили на обочине.