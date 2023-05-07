Лось выбежал к людям у жилых домов в Москве и попал на видео

На кадрах видно, как лось бежит вдоль припаркованных во дворе машин. «Просто прогуляться вышел из леса, нормальная тема», — прокомментировал увиденное автор ролика. Источник уточнил, что кадры сняты в 15-м микрорайоне Зеленограда.

Поведение животного насторожило пользователей сети. «А что значит, что у лося высунут язык?», «Подозрительно. Не бешеный ли он?» — поинтересовались они.

Ранее лось вышел на автобусную остановку в подмосковном Воскресенске. На снятых очевидцами кадрах видно, как животное проходит около людей, обнюхивая каждого их них.