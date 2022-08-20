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Вчера в 23:31
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В Москве лошадь убежала от полицейского и попала на видео

В Москве лошадь убежала от полицейского и попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В московском районе Строгино лошадь убежала от женщины-полицейского и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале Новости Москвы.

На оказавшихся в сети кадрах, видно, как животное уходит от правоохранителя по велодорожке. Женщина неспешно идет за своей лошадью.

«И главное лошадь не убегает, и всадница не догоняет, идут себе спокойно», «Коня на скаку остановит?», «Обе на свободном выгуле, все хорошо», «Даже лошади бегут со службы», — прокомментировали юзеры.

Ранее группа соблюдающих ПДД на территории столичного ЖК лошадей попала на видео. Местным жителям удалось загнать животных на собачью площадку для дальнейших разбирательств.

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