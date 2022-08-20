В Москве лошадь убежала от полицейского и попала на видео

На оказавшихся в сети кадрах, видно, как животное уходит от правоохранителя по велодорожке. Женщина неспешно идет за своей лошадью.

«И главное лошадь не убегает, и всадница не догоняет, идут себе спокойно», «Коня на скаку остановит?», «Обе на свободном выгуле, все хорошо», «Даже лошади бегут со службы», — прокомментировали юзеры.

Ранее группа соблюдающих ПДД на территории столичного ЖК лошадей попала на видео. Местным жителям удалось загнать животных на собачью площадку для дальнейших разбирательств.