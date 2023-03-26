00:23, 26 марта 2023
1 мин.
Лоси вышли к людям в Подмосковье
Лосиха и лосенок вышли к людям в подмосковной Балашихе.
Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com
В Балашихе семья лосей вышла к людям. Фото животных опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».
Лосиху и лосенка заметили в лесу. «Животные испугались, но когда поняли, что опасности нет, продолжили спокойно прогуливаться в поисках провизии», — сообщил источник.
Снятые в лесу кадры умилили пользователей сети. Кто-то предположил, что лоси выходят к людям из-за голода. «Раньше их лесное хозяйство подкармливало солью, кормом. Сейчас, видимо, не кормят», — отметили в комментариях.
Ранее лось вышел на автобусную остановку с людьми в Подмосковье и попал на видео. Инцидент произошел в городе Воскресенск.