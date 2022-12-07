Лоси вышли к станции МЦК в Москве и попали на видео

На кадрах видно, что животные объедают ель, высаженную в сквере около станции. «Устроили пикник», — прокомментировала ролик администрация сообщества.

«Объели елку. Ух, вредители сохатые», — возмутились поведением лосей в комментариях. Однако некоторых восхитило появление животных в городской среде. «Какие шикарные! Вот бы одним глазком на них так вживую посмотреть», — написали фолловеры.

Ранее на видео попал разгуливающий по улице в Подмосковье кабан. Животное перебежало проезжую часть.