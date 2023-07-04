Лоси пробежали под окнами пятиэтажки в Москве и попали на видео, опубликованное в районной группе «Зюзино М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Понедельник у сохатых начинается на деловых движениях. Эти ребятки явно куда-то ну очень торопились с утра пораньше — в 7:00. Может, работа где-то недалеко от Каховки?» — пошутил автор ролика, в котором двое парнокопытных бегут вдоль одного из столичных домов.

«Дорогу к Битцевскому лесу ищут», «Шок!», «Ничего себе», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее искупавшийся в пруду лось развеселил москвичей.