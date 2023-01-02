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01:38, 02 января 2023
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Лоси вышли к людям в Подмосковье и попали на видео

Лоси вышли к людям в Подмосковье и попали на видео
Фото: D. & M. Sheldon / Globallookpress.com

В Балашихе лоси вышли к людям и попали на видео. Ролик, снятый местными жителями, опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

На кадрах запечатлены две крупные особи, замеченные в лесной зоне. Один из лосей объедает ель. Источник уточнил, что видео снято на Балашихинском шоссе.

Ранее лоси вышли к автомобилистам в Балашихе и попали на видео. Диких животных заметили на обочине у автомобильной дороги. Видео с ними собрало десятки удивленных и одобрительных реакций от пользователей сети.

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