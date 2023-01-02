Лоси вышли к людям в Подмосковье и попали на видео

На кадрах запечатлены две крупные особи, замеченные в лесной зоне. Один из лосей объедает ель. Источник уточнил, что видео снято на Балашихинском шоссе.

Ранее лоси вышли к автомобилистам в Балашихе и попали на видео. Диких животных заметили на обочине у автомобильной дороги. Видео с ними собрало десятки удивленных и одобрительных реакций от пользователей сети.