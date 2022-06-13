Москвичи поспорили о популярных в Советском Союзе лотереях

О популярной в Совеском Союзе лотереях ДОСААФ, «Спортлото» и «Спринт» поспорили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва». Сторонники и подписчики привели сои аргументы.

«Я один раз выиграл: на выигрыш купил еще 2 билета», «Все надеялись на большой выигрыш», «Как мой папа любил это дело! В гараже после смерти нашли тетради с переписанными номерами и стопки билетов, перетянутых резинками», «В конце 70-х случайно купила один билет ДОСАФ за 30 копеек, выиграла мотоцикл ИЖ с коляской за 540 руб. Пришлось в Москву отправлять на экспертизу. Счастья было! 4,5 моих зарплат», «Спринт была вещь, на десятку купил, рубль выиграл», — вспомнили подписчики.

По словам одной пользовательницы мессенджера, главное — вовремя остановиться. Она добавила: «В детстве в конце 80-х одно время папа часто покупал четыре моментальных лотерейки, каждому из нашей семью (он, я, мама, брат). Мама и брат никогда не выигрывали, папа редко, я почти всегда. Выигрыш чаще был на сумму стоимости билета, но уже тогда я понимала, что купленная на выигрыш лотерейка никогда не выигрывала».

Оказались и ярые противники этого азартного занятия. Мужчина пожаловался, что его мать не может отказаться от покупки билета даже сегодня, другая пользовательница поддержала его и отметила, что у нее отец такой же, даже на дни рождения эти билеты дарит. Другая подписчица заявила, что на востоке есть старая поговорка: «Лотерея — налог для бедных».

Ранее россияне вспомнили о телефонных переговорах времен СССР. Несколько человек рассказали, что говорить в таких местах приходилось очень громко, чтобы собеседник услышал. Связь тогда не отличалась высоким качеством.