Мошенники начали ловить россиян «на еду», сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского». Самые частые обманы связаны с доставкой продуктов.

«Чаще всего сотрудники российских компаний склонны верить фишинговым письмам, в которых сообщается, что курьер не смог доставить заказ. По вредоносной ссылке в таких письмах перешел каждый третий получивший их пользователь (34 процента)», — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне часто попадаются в ловушку злоумышленников и по другим темам писем. Так, тема «Письмо не доставлено из-за перегрузки почтового сервера» вызвала доверие у 23 процентов обманутых россиян, а «Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд» — у 22 процентов. 19 процентов жертв мошенников решили пройти внутренний опрос от HR-отдела по поводу улучшения работы.

Реже всего по вредоносной ссылке переходят, когда письма выглядят откровенным обманом. Например, в них содержатся предложения пройти бесплатный вебинар по возвращению налогов, ответить на несуществующее письмо или получить неожиданный подарок, уточняют специалисты.

Ранее схема с автокредитованием помогла мошенникам обокрасть банки. Они через сеть обращались в отделения банков в автосалонах и получали кредиты по поддельным документам.