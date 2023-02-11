Врачи установили подмосковной пенсионерке «ловушку» для тромба

«Ловушку» для семисантиметрового тромба установили в ногу 74-летней пенсионерки врачи Ступинской больницы, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Медикаментозным лечением растворить образовавшийся тромб в кратчайшие сроки не удавалось.

«Мы решили установить пациентке кава-фильтр — специальное устройство проволочной конструкции, которое имплантируется в просвет нижней полой вены для улавливания тромбов. Кровь свободно проходит через сетку фильтра, но тромб в ней задержится», — процитировали на сайте ведомства исполняющего обязанности заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ступинской больницы Петра Золотарева.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль и отечность правой ноги. Врачи провели обследование и обнаружили в подколенной вене пенсионерки крупный тромб. Если бы он оторвался и закупорил артерию, россиянка могла умереть. С помощью ангиографического оборудования медики установили «ловушку», операция прошла успешно.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение. Когда риск закупорки артерии снизится, фильтр вместе с возможным тромбом в нем извлекут из ее ноги.

Ранее онкологи подмосковной Балашихи удалили женщине гигантскую 17-килограммовую опухоль. Россиянка поступила в местный диспансер с жалобами на дискомфорт из-за увеличения объема живота.