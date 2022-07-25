Ландшафтный архитектор назвала способ создать луг в московском дворе

Ландшафтный архитектор Надежда Астанина в беседе с «Мослентой» назвала способ создать луг в московском дворе.

По словам специалиста, для начал нужно выяснить экологическую ситуацию на территории двора. Затем жители дома из подготовленного биологом списка могут выбрать растения, произрастающие в Московском регионе. «Нужно выбрать из них те, которые в данном случае подходят по экологическим факторам, учитывая, солнечно или тенисто на вашем участке, сухо или влажно. Затем эти растения закупаются в питомниках», — объяснила собеседница.

На следующем этапе среди жителей выделяется инициативная группа, и они уже высаживают растения и начинается процесс создания природного цветника с последующей консультацией специалистов, продолжила эксперт. Астанина также предупредила, что данный процесс нужно согласовать с «Жилищником».

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