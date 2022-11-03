Названы дата и время полного лунного затмения в Москве

Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение. Дату и время астрономического явления «Вечерней Москве» назвали в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты сообщили, что полное затмение Луны произойдет 8 ноября и будет продолжаться шесть часов — с 11:01 до 16:56. Однако жители столицы смогут наблюдать затемнение Луны тенью Земли лишь полчаса — с 16:29 до 16:56.

При этом лучше всего затмение будет видно на Дальнем Востоке, в Забайкалье, а также в Северной и Восточной Сибири. В других странах — на западе Северной Америки, на севере Гренландии и в акватории Тихого океана.

Ранее, 25 октября, жители столицы могли наблюдать солнечное затмение.