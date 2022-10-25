Названо точное время солнечного затмения в Москве

Во вторник, 25 октября, в столице ожидается солнечное затмение. Точное время, когда можно будет наблюдать это природное явление, назвали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Затмение состоится с 12:25 до 14:51 часов по московскому времени. «Максимальная фаза затмения достигнет 0,71 в 13:39 часов, то есть Солнце будет закрыто Луной на 63 процента», — сообщили астрономы. В столичном регионе в этот день ожидается ясная погода.

Ранее астроном Александр Якушечкин предупредил, что во время затмения в Москве Луна закроет Солнце не полностью. «Наибольшая видимая фаза (0,86) будет видна на территории России в Ханты-Мансийском округе. Крупные города России, где фаза будет максимальна — Нижневартовск и Сургут», — отметил он.