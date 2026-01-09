Лурье не получила ключи от квартиры в Москве от Долиной

Покупательница элитной квартиры в Хамовниках Полина Лурье не получила ключи от жилья от певицы Ларисы Долиной. Почему не состоялась историческая передача, за которой следят тысячи россиян, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Квартиру сегодня принять не смогли», — сообщила она.

Адвокат объяснила, что это произошло из-за того, что сама Долина не явилась на встречу. Вместо певицы на ней присутствовало ее доверенное лицо, которое не обладает полномочиями на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры. В связи с этим Лурье не смогла принять жилье.

Свириденко уточнила, что дата повторной встречи сторон пока не назначена. Однако, как уточняет канал «360», сторона Лурье обратилась к судебным приставам.

Что касается Долиной, то певица находится в отъезде. По информации ее помощника, ее не будет в России до 20 января.

Накануне стало известно, что российская певица Лариса Долина окончательно съехала с квартиры в Хамовниках. В последний раз машины, на которых вывозились вещи, видели около дома 5 января.