Московские врачи поборются за жизнь прилетевшей из Дагестана львицы Сиары. Об этом ветеринар из Махачкалы Асият Хадулаева рассказала в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В начале марта текущего года Хадулаева приютила трехмесячную хищницу с множественными осколочными переломами конечностей. Проведенное исследование показало, что у львицы рахит в стадии разгара. Животному требовалась дорогостоящая операция.

Все это время ветеринар подробно рассказывала о состоянии животного в интернете. Она призвала неравнодушных людей помочь ей в сборе денег на лечение хищницы, и большое количество человек откликнулось. Нужная сумма была собрана.

Дагестанские врачи не взялись за лечение львицы сами, они обратились за помощью к специалистам из Москвы. Столичные ветеринары ответили согласием. Дело оставалось за малым — доставить животное в московскую клинику. Это возможно было сделать только на самолете.

На воздушном судне для животного были созданы максимально комфортные условия. «Любое лишнее движение могло причинить Сиаре боль. Мы утеплили ее клетку, подложили на поддон переноски теплое одеяло. Багажный отсек, в котором она летела, был отапливаемым», — рассказала Хадулаева.

Львица перенесла транспортировку хорошо. В настоящий момент она находится в ожидании операции. Шансы на выздоровление у нее есть, уверена ветеринар.

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