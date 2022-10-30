Известный певец назвал любимые станции московского метро

Любимые станции московского метро в новом выпуске проекта «Звезды в метро» назвал певец Игорь Бурнышев, более известный как Burito.

«Мне в голову приходит "Новослободская" со своими замечательными витражами. Одна из самых красивейших станций — "Маяковская". Любимая моя станция — "ВДНХ", потому что я здесь часто бывал — на площади перед входом я много лет протанцевал брейк-данс, любимая, потому что я люблю комплекс ВДНХ с юности», — поделился исполнитель.