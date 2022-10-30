22:00, 30 октября 2022
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Известный певец назвал любимые станции московского метро
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
Любимые станции московского метро в новом выпуске проекта «Звезды в метро» назвал певец Игорь Бурнышев, более известный как Burito.
«Мне в голову приходит "Новослободская" со своими замечательными витражами. Одна из самых красивейших станций — "Маяковская". Любимая моя станция — "ВДНХ", потому что я здесь часто бывал — на площади перед входом я много лет протанцевал брейк-данс, любимая, потому что я люблю комплекс ВДНХ с юности», — поделился исполнитель.
Артист рассказал, что раньше чаще всего бывал на станции «Речной вокзал», так как оттуда до Химок он ездил в свой университет культуры. Певец также отметил, что метро остается его любимым местом для чтения книг.
Ранее стали известны подробности о новой кольцевой станции московского метро.