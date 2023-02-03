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22:33, 03 февраля 2023
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В Подмосковье любовный треугольник привел к убийству одного участника

В Подмосковье любовный треугольник привел к убийству одного участника
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В подмосковном Сергиеве Посаде за убийство по сговору к длительным срокам приговорили двух участников любовного треугольника. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, 26-летней мужчину и его 23-лентняя сожительница убили ее бывшего мужа.

«Женщине назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере восьми тысяч рублей; ее сожителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, к убийству в ноябре 2021 года привела ссора в квартире потерпевшего. Женщина нанесла ему удар ножом в бедро, а ее сожитель добил его ударами ног и ножа в грудь и шею.

Ранее москвич попытался скрыть убийство женщины и был пойман через 15 лет. По подозрению в преступлении задержан 41-летний житель столицы.

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