Названо число проживающих в Москве людей старше 100 лет

Число проживающих в столице людей старше 100 лет назвала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это более 700 человек.

«Все больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек», — сообщила Ракова.

Она рассказала, что всего в городе проживает около трех миллионов пенсионеров. А самому старшему москвичу сейчас 107 лет.

Ранее стало известно, что средний возраст москвича на сегодняшний день составляет 42,4 года, что несколько превышает среднероссийский показатель — 41,1 года.