Раскрыт средний возраст жителя Москвы

Средний возраст жителя Москвы на форуме «Моя поликлиника» раскрыла заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Вице-премьер отметила, что, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2020 года, средний возраст москвича на сегодняшний день составляет 42,4 года, что несколько превышает среднероссийский показатель — 41,1 года.

При этом в столице доля детского населения ниже, чем в целом по стране, — 15,1 процента против 18,8 процента. А граждан трудоспособного возраста и старше, наоборот, в Москве больше, чем в остальных регионах, — 11,3 процента против 10 процентов, рассказала Голикова.

Ранее стало известно, что самому возрастному жителю российской столицы исполнилось 107 лет. Женщина родилась в 1915 году.