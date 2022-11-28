Люксовые отели Москвы стали терять клиентов

Люксовые отели столицы стали терять клиентов из-за снижения потока командированных. Деловых поездок в Москву по итогам десяти месяцев 2022 года стало на десять процентов меньше, чем год назад, и на треть по сравнению с докризисным 2019 годом, сообщает «Коммерсантъ».

«Снижение загрузки за счет оттока корпоративных клиентов сильнее чувствуется в отелях категории "пять звезд". 50–70 процентов клиентов таких гостиниц до кризиса были сотрудниками международных компаний, многие из которых приняли решение уйти с российского рынка. Оставшиеся игроки, сократили бюджеты на командировочную активность», — сообщила изданию управляющий директор компании, специализирующейся на индустрии туризма PFM Яна Уханова. При этом, трех и четырехзвездочные отели легче адаптируются к текущей ситуации, загрузка в них остается прежней.

Основатель компании гостиничной Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отметил, что некоторые люксовые отели сейчас работают с загрузкой пять-десять процентов. По его словам, в прошлом году был приток гостей из арабских стран, которых в этом году практически нет.

Ранее были перечислены вакансии для москвичей без опыта работы.