Москвичи сравнили оставленные на газоне советские люстры с подснежниками

Фотографию выброшенных во дворе одного из жилых домов по улице Новослободской в Москве советских люстр местные жители опубликовали в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Некоторые пользователи сравнили увиденное с цветами — подснежниками и ландышами.

В кадр попали три оставленные на газоне люстры с шестью белыми плафонами в форме бутонов. Авторы сообщения предположили, что кому-то они могут пригодиться, так как находятся в весьма хорошем состоянии. Один из юзеров отметил, что подобные светильники давно вышли из моды и являются «эстетически несостоятельными», поэтому в мусорном контейнере им самое место. «Зачем относить в контейнер хорошую, работоспособную вещь?» — возразили ему.

Еще одна участница дискуссии рассказала, что однажды сама подобрала оставленную подобным образом советскую люстру. «Висит уже несколько лет! И не надоела», — подчеркнула она.

Ранее россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры. По их мнению таковым является многоярусная люстра.