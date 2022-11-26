Лыжная прогулка москвича в шортах попала на видео

На кадрах запечатлено, как одетый лишь в шорты мужчина идет коньковым ходом на лыжах по заснеженной набережной. «Всем ЗОЖ!» — говорит герой ролика, поравнявшись с камерой.

«Снег снегом, а спорт по расписанию», — прокомментировала поведение россиянина администрация группы. Закалка спортсмена вызвала восхищение у пользователей сети: публикация набрала десятки лайков и положительных реакций.

Ранее другой москвич попал на видео, пробежавшись по заснеженной улице в шортах. Зимняя активность героя видео восхитила фолловеров.