05:35, 26 ноября 2022
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Лыжная прогулка москвича в шортах попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва сегодня»
Мужчина в шортах устроил лыжную прогулку на набережной и попал на видео. Роликом поделился Telegram-канал «Москва Сегодня».
На кадрах запечатлено, как одетый лишь в шорты мужчина идет коньковым ходом на лыжах по заснеженной набережной. «Всем ЗОЖ!» — говорит герой ролика, поравнявшись с камерой.
«Снег снегом, а спорт по расписанию», — прокомментировала поведение россиянина администрация группы. Закалка спортсмена вызвала восхищение у пользователей сети: публикация набрала десятки лайков и положительных реакций.
Ранее другой москвич попал на видео, пробежавшись по заснеженной улице в шортах. Зимняя активность героя видео восхитила фолловеров.