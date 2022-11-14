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11:38, 14 ноября 2022
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Названа дата открытия самого большого катка в Москве

Названа дата открытия самого большого катка в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Самый большой каток в Москве откроется на ВДНХ 25 ноября. Дату открытия на официальном портале мэра столицы назвала Наталья Сергунина.

«Открытие катка на ВДНХ — одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше четырех с половиной миллионов человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"», — рассказала Сергунина.

По ее словам, на катке одновременно смогут находиться до четырех с половиной тысяч человек. Вместе с инфраструктурой площадь ледового покрытия будет составлять 53 тысячи квадратных метров.

Для посетителей будут доступны услуги проката, заточки коньков, а также занятия для тех, кто хочет научиться кататься на коньках. Кроме того, для жителей и гостей столицы будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Ранее на ВДНХ состоялось открытие самого большого колеса обозрения в Европе.

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