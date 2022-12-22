Названы лучшие лыжные трассы столицы

Лучшие лыжные трассы столицы в преддверии новогодних праздников назвали в материале «Мосленты». Во время праздничных дней горожане и гости города смогут посетить самую крупную лыжную площадку в парке «Сокольники».

«Ее длина достигает 12 километров. При посещении площадки брать свой спортивный инвентарь не придется, его можно взять напрокат», — говорится в материале.

Еще одна из наиболее известных площадок для катания на лыжах расположена в парке «Покровское». Здесь можно выпить кофе и перекусить, однако прокат инвентаря будет доступен лишь после реконструкции. А Марьинская лыжня в парке 850-летия Москвы кардинально отличается от остальных тем, что помимо лыжной трассы здесь есть базы отдыха с ресторанами и кафе.

Ранее самые длинные лыжные трассы в Москве назвали в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Стало известно, что столице будут накатываться более 40 лыжных прогулочных маршрутов общей протяженностью около 133 километров.