Жительница Москвы стала жертвой лжеэкстрасенса в ГУМе

Покупательница ГУМа стала жертвой мошеннических действий лжеэкстрасенса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В полиции «Мосленте» информацию пока не подтвердили.

Целительница Ольга в поисках обеспеченных жертв отправилась «на заработки» в крупный центральный столичный торговый центр, где, как ей казалось, она найдет подходящих клиентов. Там женщина привлекла внимание москвички Татьяны, угадав ее имя и дату рождения.

Жительницу Москвы заинтересовало это, и она вступила в диалог с «экстрасенсом», которая сообщила, что на ней лежит порча. Гадалка уточнила, что ее можно снять специальными свечами, которые она готова продать по 1000 рублей за штуку. При этом для обряда, по ее словам, необходимо было сразу 100 штук. У покупательницы не оказалось с собой таких денег, и она отдала новой знакомой все, что у нее было — 14 тысяч рублей.

Экстрасенс пообещала, что сама купит свечи и проведет ритуал. Спустя какое-то время москвичка Татьяна все же поняла, что стала жертвой обмана. В полиции приняли ее заявление и смогли найти «мага» — им оказалась 56-летняя Ольга Иванова из Краснодара.

В Главном управлении МВД России по Москве это сообщение пока не подтвердили и не опровергли. «Мы пока не располагаем такой информацией», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее 37-летнюю ранее судимую мошенницу, выдававшую себя за гадалку, задержали на площади Киевского вокзала в Москве.