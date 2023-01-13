Лжеполицейские ограбили детей и пенсионерок в Москве, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, под надуманным предлогом поиска наркотиков проникли в квартиру, расположенную на Ореховом бульваре. В жилище на тот момент находились трое несовершеннолетних детей в возрасте от четырех до 14 лет, мать которых была в отъезде, а также две пожилые родственницы», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «МВД Медиа», одна из девочек, увидев незнакомцев, позвонила матери и по ее просьбе передала телефон одному из пришедших мужчин. После разговора с ним женщина через службу 112 обратилась в полицию. Однако грабители успели забрать у несовершеннолетних телефоны, а у пенсионерки — карту и паспорт. Предварительная сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»). Двух ранее судимых жителей столицы 35 и 38 лет арестовали, изъяв у них похищенное имущество, которое вскоре будет передано законным владельцам. Расследование продолжается.

Ранее в Москве пенсионерку обвинили в наркоторговле и ограбили. По данным ведомства, потерпевшая согласилась на выдвинутые условия и даже готова была перевести преступникам всю сумму, но с перепугу забыла пароль от приложения мобильного банка.