В Москве пенсионерку обвинили в наркоторговле и ограбили

Четверо преступников обвинили столичную пенсионерку в наркоторговле и ограбили, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В Москве в вечернее время четверо мужчин подошли на улице к 67-летней местной жительнице, насильно посадили в автомобиль и начали обвинять ее в распространении наркотиков. Неизвестные угрожали пенсионерке тем, что сейчас доставят в отдел полиции. Чтобы избежать такой участи, пожилой москвичке предложили заплатить 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потерпевшая согласилась на выдвинутые условия и даже готова была перевести преступникам всю сумму, но с перепугу забыла пароль от приложения мобильного банка. Тогда злоумышленники отвезли ее домой, где она отдала им деньги. Спустя некоторое время женщина обратилась в правоохранительные органы.