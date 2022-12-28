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11:20, 28 декабря 2022
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В Москве пенсионерку обвинили в наркоторговле и ограбили

В Москве пенсионерку обвинили в наркоторговле и ограбили
Кадр: МВД МЕДИА

Четверо преступников обвинили столичную пенсионерку в наркоторговле и ограбили, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В Москве в вечернее время четверо мужчин подошли на улице к 67-летней местной жительнице, насильно посадили в автомобиль и начали обвинять ее в распространении наркотиков. Неизвестные угрожали пенсионерке тем, что сейчас доставят в отдел полиции. Чтобы избежать такой участи, пожилой москвичке предложили заплатить 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потерпевшая согласилась на выдвинутые условия и даже готова была перевести преступникам всю сумму, но с перепугу забыла пароль от приложения мобильного банка. Тогда злоумышленники отвезли ее домой, где она отдала им деньги. Спустя некоторое время женщина обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские задержали трех подозреваемых в возрасте 21 года до 34 лет на Ярославском вокзале. Похищенные деньги они потратили. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Фигуранты арестованы. Еще один соучастник разыскивается.

Ранее налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье.

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