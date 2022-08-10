В Москве разоблачили обманувших 40 человек лжериелторов, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Мошенники размещали в сети объявления о сдаче в аренду московских квартир по ценам ниже рыночных.

«От имени риелторов и собственников они вступали в переговоры с желающими снять жилье и в мессенджере отправляли им банковские реквизиты для внесения предоплаты. После того как клиенты делали перевод, фигуранты присваивали полученные деньги и переставали отвечать на сообщения и звонки», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб, причиненный 40 потерпевшим, составил более полумиллиона рублей. По подозрению в преступлении задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга. В ходе расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» ущерб возмещен потерпевшим полностью. Предполагаемый организатор группы арестован, остальным ее участники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

Ранее в Москве раскрыли подпольную сеть обмена валюты с многомиллионным оборотом.