В Москве раскрыли подпольную сеть обмена валюты с многомиллионным оборотом

Подпольную сеть пунктов обмена валюты с многомиллионным оборотом раскрыли в Москве, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Для этого они арендовали более десяти помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр», — говорится в сообщении.

При обыске обнаружена различная валюта на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, компьютерная техника, банковские карты, печати, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение, рассказала Волк.

По данным оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее продающие стартапы мошенники обманули заказчиков на 15 миллионов рублей. По данным полиции, после заключения договоров и получения предоплаты мошенники не выполняли свои обязательства, а деньги присваивали.