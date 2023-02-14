Лжериелтор обманул женщину на четыре миллиона и получил судебный запрет

Сотрудники уголовного розыска Москвы нашли и задержали 31-летнего лжериелтора, обманувшего жительницу Подмосковья на 4 миллиона рублей, сообщает МВД МЕДИА.

«По версии полиции, злоумышленник втерся в доверие к потерпевшей под видом сотрудника агентства по продаже недвижимости. Он пообещал ей помочь приобрести квартиру», — говорится в сообщении.

Женщина встретилась с аферистом в одном из ресторанов в центре Москвы, подписала поддельный договор купли-продажи и передала ему деньги. После этого мошенник скрылся вместе с полученными деньгами и перестал выходить на связь.

Деньги аферист потратил. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее мошенник из Камеруна крупно обманул москвича фокусом с черной бумагой.