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12:02, 14 февраля 2023
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Мошенник из Камеруна крупно обманул москвича фокусом с черной бумагой

Мошенник из Камеруна крупно обманул москвича фокусом с черной бумагой
Фото: Devon Janse van Rensburg / Unsplash

Мошенник из Камеруна обманул москвича на крупную сумму с помощью фокуса с черной бумагой, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В одном из мессенджеров злоумышленник рассказал потерпевшему, как легко приумножить сбережения. В подтверждение своих слов продемонстрировал видео. Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», — сказала Волк.

На встрече подозреваемый передал жертве нарезанную черную бумагу и заявил, что через 40 минут с них исчезнет краска и они превратятся в подлинные купюры. Взамен он забрал свыше 23 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Подозреваемый арестован.

Ранее столичная пенсионерка возглавила банду автоподставщиков в Подмосковье. В качестве своих жертв злоумышленники выбирали пенсионеров, передвигающихся на иномарках.

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