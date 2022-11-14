Лжесоцработники украли у 92-летнего москвича сотни тысяч рублей, передает «МВД Медиа». Перед этим пенсионеру позвонили и уведомили о необходимости обмена денег.

«Пришедшие следом женщина и мужчина попросили пенсионера принести две банкноты. Пожилой человек передал гостье две пятитысячные купюры. Она стала переписывать их номера. В этот момент ее сообщник, заметив, откуда хозяин жилища доставал деньги, незаметно вошел в комнату и похитил сбережения. После этого злоумышленники покинули квартиру», — говорится в сообщении.

Пенсионер узнал об обмане, когда решил положить наличные в кошелек, но не обнаружил его. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»). По подозрению в преступлении в Тульской области были задержаны ранее судимые 29-летний мужчина и 26-летняя женщина. Похищенные 400 тысяч рублей обнаружены и изъяты. В ближайшее время они будут возвращены пожилому человеку, уточнили в «МВД Медиа».

Ранее в Подмосковье мошенники обокрали 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По данным полиции, жительнице города Щелково позвонила лжеследователь и сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленница предложила потерпевшей передать деньги.