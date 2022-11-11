В Подмосковье мошенники обокрали 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Мошенники украли 100 тысяч рублей у 92-летней жительницы Подмосковья, ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 21-летний местный житель», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России («Мошенничество»).

По данным полиции, жительнице города Щелково позвонила женщина, представившаяся следователем. Мошенница сообщила , что дочь пенсионерки попала в ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, «следователь» предложила потерпевшей передать деньги через ее коллегу. После этого домой к ветерану пришел неизвестный мужчина, которому пенсионерка отдала деньги. Затем жертва аферистов отправилась домой к дочери и поняла, что ее обманули.

Ранее в Москве мошенник украл у 95-летнего ветерана ВОВ 140 тысяч рублей. Злоумышленник использовал аналогичную схему.