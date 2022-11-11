Город
15:54, 11 ноября 2022
1 мин.

В Подмосковье мошенники обокрали 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Подмосковье мошенники обокрали 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мошенники украли 100 тысяч рублей у 92-летней жительницы Подмосковья, ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 21-летний местный житель», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России («Мошенничество»).

По данным полиции, жительнице города Щелково позвонила женщина, представившаяся следователем. Мошенница сообщила , что дочь пенсионерки попала в ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, «следователь» предложила потерпевшей передать деньги через ее коллегу. После этого домой к ветерану пришел неизвестный мужчина, которому пенсионерка отдала деньги. Затем жертва аферистов отправилась домой к дочери и поняла, что ее обманули.

Ранее в Москве мошенник украл у 95-летнего ветерана ВОВ 140 тысяч рублей. Злоумышленник использовал аналогичную схему.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.