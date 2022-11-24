Город
12:07, 24 ноября 2022
1 мин.

Лжесоцработники украли у столичной пенсионерки миллионы рублей по старой схеме

Лжесоцработники украли у столичной пенсионерки миллионы рублей по старой схеме
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Лжесоцработники украли у столичной пенсионерки около двух миллионов рублей. Они действовали по старой схеме, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленники пришли домой к пожилой москвичке под видом социальных работников. Они ввели ее в заблуждение и отвлекли, и тогда один из аферистов прошел в комнату и похитил сбережения хозяйки, хранившиеся в папке на столе», — говорится в пресс-релизе.

Мошенники сказали, что пенсионерка может получить материальную компенсацию за неиспользованную путевку в санаторий. Однако для этого, по их словам, необходимо написать заявление. Этим она и занималась, когда произошла кража.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Мошенничество»). По подозрению в преступлении задержаны и арестованы ранее судимые 38-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Ранее Банк России предупредил о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании по поручению Банка России дела о массовой утечке персональных данных.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.