Лжесотрудницы ПФР обокрали столичную пенсионерку по старой схеме, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Сотрудники полиции прибыли к дому пенсионерки по сообщению о подозрительных женщинах, которые пытались попасть в подъезды дома.

«Полицейские попросили их предъявить документы, однако они попытались скрыться, но были задержаны. В ходе личного досмотра у задержанных были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства», — говорится в сообщении.

По данным полиции, одна из злоумышленниц позвонила 88-летней пенсионерке на стационарный телефон, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и предложила обменять старые денежные купюры на новые. В квартиру к своей жертве она пришла с «коллегой». Пока одна мошенница отвлекала пожилую женщину заполнением документов, вторая зашла в комнату и похитила 150 тысяч рублей.

Аферистками оказались 23-летняя жительница Владимирской области и 31-летняя москвичка. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Мошенничество»). Они заключены под стражу.

Ранее россиянка дала совет по борьбе с телефонными мошенниками. В комментариях женщина уточнила, что сам факт информирования о явке в отделение не опасен, однако мошенники обычно начинают развивать диалог.