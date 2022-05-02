В Москве раскрыли схему мошенничества со лжесотрудником Пенсионного фонда

В столице раскрыли схему мошенничества с участием лжесотрудника пенсионного фонда. О схеме обмана рассказало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по городу.

Аферист похитил у пенсионерки почти 900 тысяч рублей. Он позвонил пожилой женщине и представился работником ведомства. «Под предлогом предоставления положенной ей финансовой выплаты, злоумышленник завладел реквизитами банковской карты и кодами из СМС-сообщений, после чего с банковского счета были похищены денежные средства», — рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Москве задержали афериста, прикидывавшегося работником по ремонту квартир. Общий ущерб от мошеннических действий составил более 2,8 миллиона рублей.