Лжесотрудник банка выманил у подмосковного пенсионера 16 миллионов рублей

Около 16 миллионов рублей выманил у пенсионера из Подольска лжесотрудник банка, передает «МВД Медиа». Мошенника задержали.

По данным ведомства, поверивший злоумышленнику пожилой мужчина совершил около 90 транзакций и даже взял кредит, желая обезопасить личные накопления. Позднее он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Подмосковные полицейские вычислили владельца счетов, на которые пенсионер переводил деньги, и задержали его в Казани. 21-летний мужчина оказался лишь посредником в преступной группировке — большую часть средств он переводил на счета своих работодателей, а себе оставлял лишь один процент от «выручки».

У задержанного изъяли более 300 электронных платежных средств разных банков. Мужчину арестовали, его подельников ищут. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили деньги у отца звезды «Глухаря» по известной схеме.